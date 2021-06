Indonésie: ruée sur le menu "BTS" de McDo, 13 restaurants ferment par peur du Covid

Jakarta, Indonésie | AFP | mercredi 09/06/2021 - Au moins treize restaurants McDonald's ont été provisoirement fermés en Indonésie pour prévenir la diffusion du Covid-19, le nouveau menu "BTS", du nom du groupe star de la k-pop, ayant provoqué une frénésie de commandes et la ruée des livreurs.



A Jakarta et d'autres villes indonésiennes, des avis de fermeture ont été affichés sur au moins treize restaurants, submergés par des livreurs venus récupérer le fameux menu - nuggets de poulet, frites et une boisson - disponible depuis mercredi, selon des médias locaux, citant des sources officielles.



"Nous avons fermé temporairement quatre magasins McDonald's à Semarang pour deux jours", a déclaré Fajar Purwoto, un responsable du maintien de l'ordre public dans la ville. "Nous ne voulons pas que Semarang devienne de nouveau une zone rouge du Covid-19".



L'Indonésie est l'un des pays d'Asie les plus sévèrement touchés par l'épidémie de Covid-19.



Les autorités de Jakarta n'ont pas fait de déclarations mais selon les médias, cinq points de vente dans la capitale ont été fermés.



Les mégastars de la K-pop étaient devenues en août dernier le premier groupe 100% sud-coréen à arriver en tête des hits aux Etats-Unis avec "Dynamite", titre entièrement en anglais.



Le menu "BTS" est en vente dans des dizaines de pays depuis mai.