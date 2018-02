Indonésie: récompense d'un million de dollars pour la protection de l'environnement

Jakarta, Indonésie | AFP | vendredi 01/02/2018 - Une équipe de scientifiques européens et indonésiens proposant l'imagerie satellite et un système de cartographie aérienne pour prévenir les feux de tourbières qui ravagent les forêts en Indonésie a remporté vendredi un prix d'un million de dollars attribué par le gouvernement.



Les tourbières sont des puits de carbone et une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre quand elles brûlent ou se décomposent. Ces zone humides riches en matière organique contribuent chaque année aux incendies de forêts dans l'archipel d'Asie du Sud-Est.

Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement indonésien a lancé un concours doté d'une récompense d'un million de dollars (800.000 euros), auquel plus d'une quarantaine d'équipes de scientifiques parmi lesquels des experts de la télédétection du monde entier ont participé, selon les organisateurs.

Les vainqueurs, l'équipe internationale de cartographie des tourbes, composée de scientifiques d'Indonésie, d'Allemagne et des Pays-Bas, ont mis au point une méthode combinant un système de cartographie à laser aéroporté et de mesures au sol pour déterminer la profondeur et l'étendue des zones humides et des tourbières.

"L'Indonésie a les forêts tropicales et tourbières les plus étendues au monde. Nous avons besoin d'une technologie pour mesurer la profondeur des tourbes et les niveaux d'eau", a déclaré à des journalistes un membre de l'équipe gagnante, l'Indonésien Bambang Setiada, lors de la cérémonie à Jakarta pour l'annonce du vainqueur.

Cette technologie doit permettre d'accroître les mesures prises pour protéger les tourbes -- un écosystème particulier et fragile -- et prévenir les incendies de forêts.

Les autorités indonésiennes ont déjà renforcé la législation protégeant les tourbières pour empêcher de convertir en plantations, notamment d'huile de palme, des terres riches en carbone qui alimentent les incendies ravageant chaque année les forêts pendant la saison sèche.

Le drainage de ces terres gorgées d'eau pour étendre les plantations de palmiers à huile, notamment, accentue les risques d'incendies de tourbes très difficiles à contrôler. Les feux provoquent d'importants dégagements de gaz à effet de serre, dans la mesure où les tourbières stockent de grandes quantités de carbone. Ces sols alimentent continuellement les incendies.