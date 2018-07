Indonésie: nouveau naufrage d'un ferry, 16 morts

Jakarta, Indonésie | AFP | mardi 03/07/2018 - Au moins seize personnes dont deux enfants ont péri mardi dans le naufrage d'un ferry qui a coulé au large des côtes indonésiennes, ont indiqué des responsables locaux, tandis que les secours s'activaient pour sauver plus de 130 autres personnes à bord du bateau.



Cet accident intervient le même jour que l'annonce de la fin de recherches de 164 personnes disparues après qu'un autre ferry a coulé la semaine dernière sur l'île de Sumatra, dans le lac Toba, plan d'eau touristique et l'un des plus profonds au monde.

Seize corps ont été découverts et 39 survivants retrouvés, mais les autorités n'ont pas encore recensé tous les 139 passagers enregistrés sur la liste d'embarquement, a déclaré à l'AFP Darfian Mukri, responsable des services chargés de la gestion des catastrophes.

"L'équipe de recherches et de secours et les marins-pêcheurs tentent encore de secourir les victimes à bord du bateau", a-t-il ajouté.

"Le nombre de passagers encore bloqués à bord du bateau n'est pas encore connu", a-t-il dit.

Le bateau de 48 mètres reliait l'île des Célèbes (Sulawesi) à l'île voisine de Selayar lorsqu'il a été surpris par des vents violents et de hautes vagues. Des images du naufrage montraient des passagers s'accrochant sur un côté du KM Lestari en train de couler, alors des vagues déferlent sur des camions et autres véhicules sur le bateau à environ 300 mètres des côtes des Célèbes.

Une flotte de petits bateaux était à l'oeuvre pour sauver les passagers car les intempéries empêchaient des bâtiments plus importants de s'approcher, a indiqué le ministère des Transports.

Les passagers portaient des gilets de sauvetage, a-t-il précisé.