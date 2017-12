Indonésie: le bilan du cyclone tropical monte à 41 morts

Jakarta, Indonésie | AFP | mercredi 05/12/2017 - Un cyclone tropical qui a balayé l'île indonésienne de Java ces derniers jours a fait 41 morts et des milliers de déplacés, ont indiqué mercredi les autorités locales dans un bilan révisé à la hausse.

Parmi les 41 victimes du cyclone Cempaka, 25 ont péri dans un seul glissement de terrain la semaine dernière dans l'est de l'île, a précisé l'agence de gestion des catastrophes naturelles. Un précédant bilan faisait état de 19 morts.

Environ 28.000 personnes ont été déplacées à la suite de ces intempéries à Java, île la plus peuplée d'Indonésie, qui ont par ailleurs provoqué de nombreux dégâts matériels.

"Au moins 5.000 maisons ont été détruites et plus de 3.000 autres ont été inondées", a ajouté la porte-parole de l'agence, Sutopo Purwo Nugroho.

L'île de Java a déjà été frappée ces derniers mois par des intempéries. Des inondations et glissements de terrain ont provoqué la mort d'au moins 30 personnes en septembre dans l'ouest de l'île.