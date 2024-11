Indonésie: le bilan des inondations à Sumatra monte à 20 morts

Jakarta, Indonésie | AFP | mardi 25/11/2024 - Les inondations suivies de glissements de terrain survenues au cours du weekend sur l'île indonésienne de Sumatra ont fait au moins 20 morts, selon un nouveau bilan communiqué mardi par l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).



Des crues soudaines et des glissements de terrain ont frappé quatre districts de la province de Sumatra du Nord, à savoir Karo, Deli Serdang, South Tapanuli et Padang Lawas.



"Jusqu'à lundi soir, les sauveteurs ont réussi à évacuer dix personnes ensevelies dans le district de Karo, au nord de Sumatra. Toutes les victimes ont été retrouvées mortes", a indiqué Abdul Muhari, porte-parole de la BNPB, dans un communiqué.



L'agence a d'abord fait état lundi d'un bilan de 16 morts et 7 disparus, avant de le revoir à 15 morts et 7 disparus.



Avec la découverte de cinq nouveaux corps, dont deux dans le district de Karo, le plus touché, il s'élève désormais à 20 morts et deux disparus, a indiqué M. Muhari.



Les trois autres corps ont été retrouvés dans les districts de Deli Serdang, South Tapanuli et Padang Lawas.



Dans le district de Karo, les sauveteurs n'excluent pas la possibilité d'autres victimes dont la disparition n'aurait pas été signalée aux autorités, a indiqué le chef de l'agence locale, Juspri Nadea.



"La zone du glissement de terrain donne accès à des sources d'eau chaude, il est donc possible que des touristes aient été touchés", a-t-il indiqué à l'AFP.



"Nous continuons de nettoyer la boue et les débris (...) tout en anticipant la possibilité de découvrir d'autres victimes", a-t-il ajouté.



Dans un village du district de Deli Serdang, où quatre personnes ont été retrouvées mortes et deux sont toujours disparues, des troncs d'arbre et des pierres émergent d'une épaisse boue et une opération de sauvetage est en cours.



"L'électricité a été coupée et il n'y a pas de réception sur les téléphones portables, ce qui rend difficile la communication pour nous les sauveteurs", a déclaré à l'AFP Iman Sitorus, porte-parole de l'agence locale de recherche et de secours.



Des glissements de terrain se produisent régulièrement dans le vaste archipel pendant la saison des pluies, entre novembre et avril, et le problème a été aggravé dans certaines régions par la déforestation.



L'Indonésie est également une terre de volcans. En mai, au moins 67 personnes sont mortes après qu'un mélange de cendres, de sable et de pierres provenant de l'éruption du mont Marapi, dans l'ouest de Sumatra, s'est répandu dans les zones résidentielles, provoquant des crues soudaines.