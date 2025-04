Indonésie: l'iPhone 16 enfin en vente après des mois d'interdiction

Jakarta, Indonésie | AFP | vendredi 10/04/2025 - Les acheteurs impatients se pressaient vendredi dans les boutiques d'Indonésie pour pouvoir s'offrir un iPhone 16 désormais en vente après des mois d'interdiction dans l'archipel, ont constaté des journalistes de l'AFP.



En octobre, le gouvernement indonésien avait interdit la commercialisation de ce modèle, le plus récent des iPhone, au motif qu'Apple n'avait pas respecté la réglementation exigeant que 40% des téléphones soient fabriqués à partir de composants fabriqués localement.



Après être parvenu à un accord avec Jakarta, le géant américain avait annoncé fin mars une reprise des ventes pour le 11 avril.



"Je suis très heureux d'avoir appris la nouvelle car nous pouvons maintenant acheter l'iPhone directement en Indonésie", a témoigné Albert Wongso, 34 ans, consultant informatique, venu acheter dans une boutique de Jakarta le modèle iPhone 16 Pro pour remplacer son iPhone 11.



"Parce que si nous l'achetons dans un autre pays, il est assez difficile, par exemple, de faire valoir la garantie", a-t-il ajouté.



En novembre, Jakarta avait rejeté une proposition d'investissement de 100 millions de dollars de la part d'Apple, estimant qu'elle ne présentait pas l'"équité" requise par le gouvernement.



Apple a ensuite accepté d'investir 150 millions de dollars dans la construction de deux usines, l'une à Bandung, dans la province de Java Ouest, pour la production d'accessoires, et l'autre à Batam pour les AirTags.



En février, le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a indiqué qu'Apple s'était également engagé à construire un centre de recherche et de développement sur les semi-conducteurs en Indonésie, le qualifiant de "premier du genre en Asie".



La commercialisation de l'iPhone 16 sur le marché indonésien marque une victoire pour Apple sur un marché immense de 280 millions d'habitants.



"L'Indonésie représente l'un des plus grands marchés pour Apple dans la région asiatique, après la Chine", a commenté Nailul Huda, directeur de l'économie numérique au sein du Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) de Jakarta.



Le gouvernement indonésien envisage d'assouplir ses règles en matière d'exigences de contenu local pour le secteur des technologies de l'information et de la communication dans le cadre de ses futures négociations avec les États-Unis concernant les tarifs douaniers.



Jakarta s'est vu imposer des droits de douane sur ses exportations à hauteur de 32% avant que le président américain Donald Trump n'annonce mercredi une pause de 90 jours dans l'application de ces nouvelles taxes.



L'Indonésie a également interdit la vente des téléphones Google Pixel au même motif qu'ils ne respectaient pas l'exigence de 40% de composants produits localement.