Indonésie: évacuation autour d'un volcan sur l'île de Florès

Jakarta, Indonésie | AFP | jeudi 12/02/2025 - Les autorités indonésiennes ont ordonné jeudi l'évacuation de plusieurs villages situés autour du volcan Lewotobi Laki-Laki, dans l'est de l'Indonésie, après un relèvement du niveau d'alerte à son maximum en raison d'une hausse de l'activité volcanique.



En novembre dernier, plusieurs éruptions de ce volcan situé sur l'île de Florès, avaient fait 9 morts et entraîné l'annulation de nombreux vols vers ou au départ de l'île de Bali, à 800 km plus à l'ouest.



L'élargissement de la zone d'exclusion et l'ordre d'évacution interviennent après une hausse de l'activité du volcan qui culmine à 1703 m d'altitude.



"Les résultats de la surveillance visuelle et de l'activité sismique ont montré... une augmentation soudaine des séismes d'origine volcanique", a indiqué jeudi le directeur de l'Agence géologique indonésienne, Muhammad Wafid, dans un communiqué, ajoutant qu'une "éruption pourrait se produire à l'avenir".



"Les habitants autour du mont Lewotobi Laki-Laki doivent se tenir en alerte face au risque de coulées et d'inondation dans les rivières qui prennent leur source au sommet du volcan en cas de pluies de forte intensité", a-t-il ajouté.



Une zone d'exclusion a été portée de cinq à six kilomètres autour du cratère, a-t-il ajouté, indiquant que cela concernait six villages, sans en préciser le nombre d'habitants.



Laki-Laki, qui signifie "homme" en indonésien, est jumelé avec un autre volcan plus calme portant le mot indonésien signifiant "femme".



Le vaste archipel indonésien connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu du Pacifique".