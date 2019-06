Indonésie: du wakeboard dans les rues pour protester contre les inondations

Jakarta, Indonésie | AFP | mardi 18/06/2019 - Un groupe de jeunes indonésiens a voulu protester contre les inondations récurrentes dans leur ville avec une action spectaculaire: faire du wakeboard dans les rues submergées.



Excédés par de nouvelles inondations dans leur ville de Samarinda sur l'île de Borneo, ils se sont filmés en train de s'exercer au wakeboard, un sport de glisse qui implique généralement une planche tirée par un bateau ou un téléski.

Mais cette fois-ci, la planché était tirée par un véhicule tout terrain dans les rues de la ville de quelque 800.000 habitants. Leur vidéo est vite devenue virale sur Instagram, réseau social très populaire en Indonésie.

Sur ces images, Muhammad Fahri Ramadhan, 19 ans, glisse et effectue quelques figures dans l'eau sale arrivant à la taille des quelques spectateurs.

Les jeunes espèrent ainsi interpeller l'administration locale, qui a déjà déclaré l'Etat d'urgence après ces inondations qui ont touché plusieurs dizaines de milliers d'habitants.

Les auteurs de la vidéo appellent aussi les habitants à ne pas aggraver la situation en déversant leurs ordures dans les rues, ce qui risquerait de bloquer les conduits d'évacuation sans compter les risques sanitaires.

"Nous voulons que les gens soient plus responsables et ne jettent pas leur poubelles" dehors, a expliqué Muhammad Fahri Ramadhan à l'AFP mardi.

"Les gens qui m'ont vu dans les rues et sur les réseaux sociaux ont réagi positivement pour la plupart, ils nous ont remerciés d'avoir mené cette action", a expliqué le jeune homme.