Indonésie: des sauveteurs tentent d'atteindre une Brésilienne tombée dans un ravin sur un volcan

Jakarta, Indonésie | AFP | mardi 23/06/2025 - Des secouristes indonésiens tentent mardi d'atteindre une touriste brésilienne tombée dans un ravin et dont le corps immobile a depuis été localisé, sur un volcan prisé des randonneurs, ont annoncé les autorités.



La jeune femme, identifiée par ses proches et les médias comme étant Juliana Marins, 26 ans, est portée disparue depuis samedi sur le mont Rinjani qui domine l'île centrale de Lombok, voisine de Bali, alors qu'elle voyageait en Asie du Sud-Est.



"Hier matin (lundi matin, ndlr) nous avons détecté la victime. Nous avons déployé une équipe sur les lieux mais nous avons été entravés par le terrain très escarpé et le temps brumeux", a expliqué à l'AFP Muhammad Hariyadi, à la tête des services de recherche et de sauvetage de Mataram, dans l'ouest de Lombok.



"Lorsque nous l'avons détectée au moyen d'un drone, elle ne bougeait pas", a-t-il ajouté.



Les sauveteurs disent avoir mobilisé des drones équipés de caméras thermiques mais aussi un hélicoptère. Des secouristes disposant de matériel d'alpinisme sont chargés de l'atteindre.



Au total, 50 sauveteurs ont été déployés, a encore précisé le chef des secours.



L'ambassade brésilienne à Jakarta n'a pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP.



L'île de Lombok est une destination touristique connue pour ses plages, sa nature luxuriante et le panorama qu'offre le sommet du mont Rinjani, le deuxième volcan le plus haut d'Indonésie.



En 2018, des centaines de randonneurs et leurs guides avaient été bloqués par des glissements de terrain sur cette montagne après un séisme de magnitude 6,4. Au moins 17 personnes avaient été tuées sur l'île, dont une sur le volcan.