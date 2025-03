Indonésie: des centaines d'évacuations après des inondations à Jakarta

Jakarta, Indonésie | AFP | mardi 04/03/2025 - Des centaines d'habitants ont été évacués mardi de dizaines de quartiers inondés autour de Jakarta après des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale indonésienne et sa banlieue, provoquant le débordement de plusieurs rivières.



Certains quartiers de la métropole de 30 millions d'habitants ont été paralysés, des quartiers entiers étant submergés par des eaux boueuses mais aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat.



De fortes pluies ont commencé à s'abattre lundi, provoquant des inondations à Jakarta et dans les villes voisines de Bogor, Bekasi et Tangerang.



L'eau a atteint parfois plusieurs mètres de haut mardi dans certaines zones de l'est et du sud de Jakarta alors que la pluie a provoqué le débordement de la rivière Ciliwung, affectant près de 1500 personnes et 224 maisons dans un seul village, a déclaré l'Agence nationale d'atténuation des catastrophes (BNPB).



A Bogor, au sud de la capitale, plus de 300 personnes ont été évacuées, des dizaines de maisons endommagées et un pont s'est effondré. A Tangerang, 350 maisons ont été inondées après la crue de la rivière Cimanceuri.



Selon un journaliste de l'AFP sur place, des habitants se sont réfugiés sur les toits ou ont utilisé des cordes face à la crue pour se mettre en sécurité dans un quartier du sud de Jakarta.



Les autorités ont indiqué avoir distribué des rations de nourriture prêtes à manger, des couvertures et des bâches aux sinistrés alors que des bateaux pneumatiques ont été déployés pour évacuer les habitants.



Jakarta est régulièrement sujette aux inondations pendant la saison des pluies qui commence vers novembre et dure jusqu'en avril.



En 2020, des pluies torrentielles avaient provoqué des inondations et des glissements de terrain qui avant fait près de 70 morts à Jakarta et dans ses environs, tandis que des milliers d'habitants avaient été évacués.