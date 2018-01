Indonésie: des centaines d'enfants frappés par la rougeole en Papouasie

Agats, Indonésie | AFP | jeudi 25/01/2018 - Près de 800 enfants sont atteints de malnutrition et de la rougeole dans une région isolée de Papouasie, en Indonésie, ont annoncé jeudi des responsables des services de santé et de l'armée, tandis qu'une centaine de personnes, en majorité des enfants, auraient succombé à cette épidémie.



La crise de santé publique s'aggrave dans cette province à l'extrême est de l'archipel d'Asie du Sud-Est, en raison du manque d'accès aux soins médicaux et d'une cruelle absence d'infrastructures.

Le président indonésien, Joko Widodo, a ordonné à des équipes militaires et médicales d'approvisionner en biens de première nécessité et en médicaments des villages isolés de la région.

Jeudi, des médecins dans un hôpital sous-équipé et saturé dans la ville d'Agats peinaient à répondre aux besoins face à des enfants amaigris et en larmes, errant dans des couloirs de l'établissement où des patients étaient allongés sur des civières, a constaté une journaliste de l'AFP.

Des responsables locaux étaient choqués par l'étendue de l'épidémie de rougeole. La multiplication du nombre de cas serait due en particulier à un affaiblissement du système immunitaire des enfants résultant d'un manque de nourriture.

L'alerte avait été lancée à la mi-janvier à la suite d'une forte augmentation du nombre de malades. De nombreux parents ont dû voyager pendant plusieurs heures pour emmener leurs enfants à Agats, ville où se trouve le seul hôpital de la région.

"Nous avons reçu des informations (sur l'épidémie) trop tard, ce qui a entraîné un nombre élevé de décès", a déclaré à l'AFP le directeur de l'hôpital, Richard Mirino.

Des dizaines de malades sont soignés dans une église en raison du manque d'espace à l'hôpital, dont la capacité est limitée à 80 malades.

Depuis leur village, Gabriel Dem et son fils souffrant de malnutrition ont dû faire deux heures de bateau pour arriver jusqu'à l'hôpital qui manque cruellement d'équipements modernes et ne dispose pas de climatisation dans cette région tropicale humide.

"Il n'y a pas beaucoup de nourriture ici, et donc nous souffrons", raconte Dem, en parlant de son village.

"Si nous voulons manger, nous devons aller à la pêche et à la chasse. Il n'y a pas de magasins", ajoute-t-il.

Près de 800 enfants souffrent de malnutrition et de rougeole, tandis que 12.000 autres qui ne présentaient aucun symptôme ont reçu des soins ou ont été vaccinés afin d'éviter une propagation de l'épidémie, selon des responsables du ministère de la Santé et de l'armée.