

Indonésie: début du procès de trois Australiens pour l'assassinat d'un compatriote à Bali

Denpasar, Indonésie | AFP | jeudi 30/10/2025 - Le procès de trois Australiens risquant la peine de mort pour leur implication présumée dans l'assassinat d'un de leurs compatriotes à Bali, en Indonésie, s'est ouvert jeudi.



Darcy Jenson, 37 ans, Paea-I-Middlemore Tupou, 37 ans, et Coskun Mevlut, 23 ans, sont accusés de meurtre avec préméditation sur la personne de Zivan Radmanovic, un ressortissant australien mort en juin à l'âge de 32 ans sur cette île, haut-lieu du tourisme mondial.



Deux hommes avaient fait irruption dans la villa où il se trouvait, et au moins l'un d'entre eux avait ouvert le feu.



Darcy Jenson est accusé d'avoir fourni l'équipement nécessaire et organisé l'attaque. Les deux autres mis en cause sont, eux, accusés d'être les deux hommes armés ayant mené l'attaque, selon des médias locaux.



La veuve de Zivan Radmanovic, Jazmyn Gourdeas, a assisté en personne à l'audience qui se déroulait dans la capitale provinciale, Denpasar. "Elle veut être sûre que son mari obtienne justice", a déclaré son avocate, Sary Latief, à des médias.



Le procès doit reprendre lundi.



Les crimes commis avec des armes à feu sont rares sur l'île de Bali et dans toute l'Indonésie, pays d'Asie du Sud-Est qui dispose de lois strictes contre la possession illégale d'armes à feu.

