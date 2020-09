Indonésie: 600 élèves d'une école coranique touchés par le coronavirus

Banyuwangi, Indonésie | AFP | mercredi 02/09/2020 - Plus de 600 élèves d'une école coranique en Indonésie ont été testés positifs au coronavirus, a indiqué un responsable du ministère de la Santé, confirmant un nouveau important foyer de contamination dans le pays.



Le pensionnat Darussalam Blokagung, dans le département de Banyuwangi (est de l'île de Java), a dû placer en quarantaine ses quelque 6.000 élèves après avoir détecté au moins 664 cas positifs parmi eux.



La plupart des étudiants montrent des symptômes légers ou sont asymptomatiques.



"Toutes les activités ont été arrêtées". "Les prières collectives ont été temporairement suspendues et tous les élèves doivent rester dans leur chambre", a indiqué Benget Saragih, un porte-parole du ministère de la Santé mardi soir.



Une campagne de tests avait débuté à la mi-août dans ce pensionnat après que des élèves se furent déclarés malades, selon l'école.



La police locale et l'armée ont bloqué tous les accès à l'établissement pendant la période d'isolement.



L'Indonésie, pays doté de la plus grande population musulmane au monde, compte des milliers de pensionnats islamiques de ce type.



En juillet, c'est dans une une académie militaire que près de 1.300 cas avaient été détectés.



Le pays a enregistré d'autres foyers moins importants depuis que certaines écoles du pays ont rouvert en juillet, après des mois de fermeture.



Mais le bilan du coronavirus ne cesse de battre de nouveaux records dans l'archipel.



Plus de 3.000 nouveaux cas ont été enregistrés mercredi dans le pays, portant le total à plus de 180.000 cas et 7.616 morts.



Les scientifiques estiment que ces statistiques officielles sont probablement très sous-estimées alors que le taux de tests dans le pays est l'un des plus bas au monde