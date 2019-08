Indonésie: 22 personnes portées disparues après l'incendie d'un ferry

Jakarta, Indonésie | AFP | vendredi 23/08/2019 - Vingt-deux personnes sont portées disparues après l'incendie d'un ferry au large de l'île de Java en Indonésie, a indiqué vendredi un responsable du port de Surabaya.



Le ferry était parti du port de Surabaya, deuxième ville du pays sur l'île de Java, vers Balikpapan sur l'île de Bornéo, avec quelque 277 personnes à bord, et a pris feu jeudi soir.

"Il y avait 277 personnes à bord et 255 ont été retrouvées vivantes", a indiqué à l'AFP Syachrul Nugroho, porte-parole du port Tanjung Perak de Surabaya.

"Vingt-deux personnes sont toujours portées disparues (...) mais nous ne savons pas si elles sont toujours sur le bateau", a-t-il détaillé.

Des images diffusées par les télévisions locales montraient un important panache de fumée noir au dessus du ferry.

La cause exacte de l'accident n'est pas connue à ce stade. L'incendie a provoqué une coupure de courant électrique sur le ferry, ce qui a désactivé les pompes à eaux normalement utilisées pour éteindre le feu, a précisé le porte-parole.

"L'équipage n'est pas parvenu à éteindre le feu puisque les pompes à eau ne fonctionnaient plus et par conséquent les passagers ont commencé à abandonner le navire", a-t-il noté.

Les ferries sont un moyen de transport très courant en Indonésie, un archipel de 17.000 îles et îlots, malgré un niveau de sécurité qui laisse souvent à désirer.

En juin, 21 personnes ont trouvé la mort quand un ferry surchargé a sombré au large de l'île de Madura, au nord de Java.

En 2018, 160 personnes se sont noyées dans le naufrage d'un ferry dans le lac Toba, sur l'île de Sumatra.

En 2009, plus de 300 personnes avaient péri dans le naufrage d'un ferry entre les îles de Célèbes et Bornéo.