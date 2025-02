Inde: une vingtaine d'ouvriers disparus après une avalanche dans l'Himalaya

Dehradun, Inde | AFP | vendredi 28/02/2025 - Une vingtaine d'ouvriers étaient toujours portés disparus vendredi après une avalanche survenue dans le nord de l'Inde, dans l'Etat himalayen de l'Uttarakhand, à la suite d'importantes chutes de neige, selon un nouveau bilan officiel.



Sur les 57 ouvriers pris au piège, 22 sont parvenus à s'extirper de la neige et dix autres en ont été arrachés par les secours, certains grièvement blessés, a détaillé l'armée indienne.



"L'opération de recherche conduite par l'armée se poursuit sans relâche, malgré des conditions météorologiques très difficiles et d'importantes chutes de neige", a précisé l'armée sur X.



Des chirurgiens militaires ont dû opérer sur place certains des blessés, a-t-elle ajouté.



L'avalanche a touché un chantier de construction dans le district de Chamoli, recouvrant les travailleurs sous la neige et les débris.



"Il a neigé avec des vents forts (...) Les routes sont complètement bloquées. Nous avons déployé des fraises à neige pour dégager le chemin", a pour sa part indiqué à la télévision NDTV Deepam Seth, le chef de la police de l'Etat.



Le chef de l'exécutif de l'Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, s'est déclaré "attristé" par l'incident et précisé qu'il suivait de près les opérations de secours.



Les avalanches et glissements de terrain sont courants dans les hautes régions de l'Himalaya, surtout pendant la saison hivernale.



Les scientifiques ont démontré que le changement climatique provoqué par l'utilisation de combustibles fossiles par les humains amplifiait l'intensité des événements météorologiques.



Le rythme accéléré du développement et des constructions dans les régions fragiles de l'Himalaya a également aggravé les conséquences de la déforestation.



En 2021, près de 100 personnes étaient mortes dans l'Uttarakhand après la chute d'un énorme morceau de glacier dans une rivière, qui avait déclenché des inondations soudaines.



En 2013, des inondations dévastatrices dues à la mousson et à des glissements de terrain y avaient tué 6.000 personnes.