Inde : un touriste américain arrêté après avoir débarqué sur une île coupée du monde

New Delhi, Inde | AFP | jeudi 03/04/2025 - La police indienne a annoncé jeudi avoir arrêté un touriste américain qui s'est introduit sur une île avec une noix de coco et une canette de Coca-Cola light pour rencontrer une peuplade coupée du monde.



Mykhailo Viktorovych Polyakov, 24 ans, a mis le pied sur North Sentinel, dans l'archipel indien d'Andaman-et-Nicobar, dans le but d'y rencontrer la tribu des Santinelles, qui compterait 150 âmes.



Personne, les étrangers comme les indiens, n'a le droit de s'approcher à moins de cinq kilomètres de cet endroit afin de préserver le mode de vie de cette population autochtone et de ne pas introduire de maladies.



"Le citoyen américain a été présenté devant un tribunal local après son arrestation et est désormais en garde à vue pour trois jours afin de procéder à un interrogatoire complémentaire", a déclaré à l'AFP HGS Dhaliwal, le responsable de la police d'Andaman-et-Nicobar.



Des photos satellite montrent une île entourée de récifs coralliens — s'étendant jusqu'à environ 10 kilomètres à son point le plus large — recouverte d'une forêt dense et bordée de plages de sable blanc.



En 2018, elle avait fait la une des journaux du monde entier après que John Allen Chau, un missionnaire américain de 27 ans, eut péri sur une plage de cette île.



Son corps n'avait pas été récupéré et aucune enquête n'a été ouverte sur les circonstances de sa mort car la loi indienne interdit à quiconque de se rendre sur North Sentinel.



M. Dhaliwal a précisé que M. Polyakov avait sifflé au large de cette île pendant environ une heure pour attirer l'attention de la tribu avant de débarquer.



"Il a brièvement débarqué, environ cinq minutes, a laissé les offrandes sur le rivage, a collecté des échantillons de sable et fait une vidéo avant de retourner à son bateau", a raconté le policier.



La police a affirmé qu'il avait à deux reprises tenté se rendre sur North Sentinel au cours de ces derniers mois.



En octobre 2024, il avait cherché à y aller à bord d'un kayak gonflable avant d'être interpellé par le personnel d'un hôtel, a expliqué jeudi la police, avant d'à nouveau essayer d'y débarquer en janvier.



La langue et les coutumes de la peuplade de cette île, qui rejette avec hostilité les tentatives de contact du monde moderne, restent un mystère.



Les autorités indiennes, qui poursuivent en justice les personnes aidant quiconque à pénétrer sur cette île, cherchent à identifier toute personne ayant pu porter assistance à M. Polyakov dans son entreprise.