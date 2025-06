Inde: un avion d'Air India s'écrase sur une zone résidentielle avec 242 personnes à bord

Ahmedabad, Inde | AFP | jeudi 12/06/2025 - Un avion de la compagnie Air India à destination de Londres avec 242 personnes à bord, s'est écrasé sur une zone résidentielle jeudi peu après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad, dans le nord-ouest de l'Inde.



Selon l'aviation civile, le vol 171 d'Air India avait embarqué 230 passagers - 169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais et un Canadien - et douze membres d'équipage.



"Il n'y a apparemment aucun survivant", a déclaré à l'AFP le chef de la police de la ville, GS Malik, qui a fait état d'autres victimes sur le site de la catastrophe. "Nous avons retrouvé 204 corps et 41 personnes sont soignées", a-t-il détaillé.



"Notre bureau est situé juste à côté de l'endroit où l'avion s'est écrasé", a témoigné sous couvert d'anonymat auprès de l'AFP un habitant. "Nous avons vu des personnes sauter du 2e et du 3e étage. L'avion était en feu".



"Nous avons vu environ 15 à 20 corps brûlés dans les débris de l'avion", a pour sa part rapporté à l'AFP le Dr Krishna, intervenu auprès des blessés.



- "Tragédie" -



"Une moitié de l'appareil s'est écrasée sur une résidence où vivaient des médecins avec leur famille", a-t-il poursuivi, "le nez de l'avion et la roue avant ont atterri sur la cantine où les étudiants déjeunaient".



Sur d'autres vidéos partagées sur les réseaux sociaux, des pompiers tentent de maîtriser l'incendie provoqué par les débris de l'avion, en feu, non loin d'un bâtiment.



L'appareil, un long-courrier de type Boeing 787-8 Dreamliner, avait décollé à 13h39 locales (08h09 GMT) pour l'aéroport de Gatwick, au Royaume-Uni, selon les premiers détails livrés par la direction générale de l'aviation civile indienne.



Il a presqu'aussitôt émis un appel de détresse avant de s'écraser "hors du périmètre de l'aéroport", a-t-elle précisé, sans donner d'autres détails sur les circonstances de l'accident.



Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent l'avion qui perd rapidement de l'altitude juste après son décollage, semblant manquer de puissance, avant de tomber sur des immeubles et d'exploser en une boule de feu orange.



"La tragédie d'Ahmedabad nous a tous abasourdis et attristés. Cela nous brise le cœur au-delà des mots", a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi sur son compte X.



Son homologue britannique Keir Starmer a exprimé ses "pensées" pour les "passagers et leurs familles dans ce moment profondément éprouvant". Quant au roi Charles III, il s'est dit "extrêmement choqué".



Le constructeur aéronautique américain Boeing s'est pour sa part dit prêt à aider Air India et a adressé ses pensées "à toutes les personnes concernées" par la catastrophe.



Selon une source proche du dossier, ce crash est le premier d'un B-787, un long-courrier entré en service en 2011. Le titre Boeing a perdu 5,02% à Wall Street après le crash.



Selon un journaliste de l'AFP à Ahmedabad, l'avion s'est écrasé entre l'hôpital public de la ville et le quartier Ghoda Camp.



- "Corps calcinés" -



Un témoin, Poonam Patni, a déclaré que trois immeubles avaient été endommagés.



"Lorsque nous sommes arrivés sur place, il y avait des corps éparpillés et les pompiers tentaient d'éteindre le feu", a-t-il rapporté, "beaucoup étaient calcinés".



Une photo diffusée par la police indienne sur X montre l'empennage de l'appareil comme posé sur le toit d'un bâtiment.



Ahmedabad, la principale ville de l'Etat du Gujarat, frontalier du Pakistan, compte environ 8 millions d'habitants.



Son aéroport international, le septième plus fréquenté du pays, est situé au milieu d'un quartier résidentiel densément peuplé. Le trafic y a été suspendu après l'accident.



Cette catastrophe aérienne intervient trois jours avant l'ouverture du salon du Bourget, le grand rassemblement bisannuel de l'aéronautique, de la défense et du spatial au nord de Paris.



Le nouveau patron du constructeur américain, Kelly Ortberg, y était attendu.



La dernière catastrophe aérienne en Inde remonte à 2010. Un avion d'Air India en provenance de Dubaï s'était écrasé à l'atterrissage à Bangalore, dans le sud de l'Inde, faisant 158 morts.



Huit personnes avaient réussi à s'extraire de la carcasse de la carlingue.



- Croissance "phénoménale" -



En 1996, un vol 763 de la Saudi Arabian Airlines était entré en collision en plein vol près de New Delhi avec le vol 1907 de Kazakhstan Airlines.



Les 349 personnes à bord des deux avions avaient été tuées, faisant de cet événement la collision aérienne la plus meurtrière de l'histoire.



Depuis 2000, dans le monde, six catastrophes aériennes ont fait plus de 200 morts.



La plus récente remonte à avril 2018, quand un avion de l’armée algérienne s’était écrasé peu après son décollage d'une base au sud d'Alger, faisant 257 morts, majoritairement des militaires et des membres de leurs familles.



L'accident de jeudi intervient dans un pays où le trafic aérien a explosé ces dernières années.



Le mois dernier, Willie Walsh, le directeur général de l'Association internationale du transport aérien (IATA) réunie à New Delhi, avait qualifié son développement de "phénoménal".



La croissance soutenue de son économie et de sa classe moyenne ont fait du pays le plus peuplé de la planète - avec plus de 1,4 milliard d'habitants - le troisième marché aérien intérieur au monde après ceux des Etats-Unis et de la Chine.