Inde : des drones et des éléphants pour retrouver un léopard en fuite

Calcutta, Inde | AFP | vendredi 04/01/2019 - Des drones, des éléphants et une centaine de gardes forestiers sont mobilisés dans l'est de l'Inde pour retrouver un léopard qui s'est échappé d'un parc animalier, ont annoncé vendredi les autorités.



Ce félin de quatre ans baptisé Sachin s'est enfui le jour du Nouvel An de son enclos du Bengal Safari Park, situé près de la ville de Siliguri, la porte d'entrée du site touristique de Darjeeling dans l'Etat du Bengale occidental.



"Deux drones équipés de caméras, quatre éléphants dressés et une centaine de gardes forestiers ont été déployés pour cette traque", a dit au téléphone à l'AFP Vinod Kumar Yadav, un responsable de l'administration régionale chargée des parcs animaliers.



"Les gardes forestiers ont aussi installé dix pièges avec des appâts vivants mais le léopard n'y est pas tombé", a-t-il ajouté.



Le félin a d'abord été brièvement aperçu mardi soir sur un arbre près de l'enclos des rhinocéros à l'intérieur du parc, qui s'étend sur 120 hectares dans les contreforts de l'Himalaya et n'a été ouvert au public que l'année dernière.



Puis des traces du léopard ont été découvertes en trois endroits différents près d'une forêt, semant la panique dans les villages voisins.



"Il a toujours vécu en captivité et n'a jamais chassé un quelconque animal (...) Il a toujours été nourri par les gardes forestiers", a toutefois souligné M. Yadav. "Nous espérons qu'il viendra près de son enclos pour y avoir un repas quand il aura faim".



Le nombre des léopards en Inde est évalué à entre 12.000 et 14.000.



Il n'y a en revanche pas de statistiques officielles sur celui des personnes tuées chaque année par ces félins. Cependant, selon les experts, ils se comptent par centaines.