Inde: chasse à l'homme après l'agression sexuelle d'une chèvre

New Delhi, Inde | AFP | mardi 31/07/2018 - Une chasse à l'homme a été lancée dans le nord de l'Inde pour retrouver huit hommes accusés d'avoir eu des relations sexuelles avec une chèvre qui attendait des petits et est morte par la suite, a annoncé la police mardi.



Les suspects font face à des poursuites en vertu d'une loi prohibant les "relations sexuelles contre nature", la même qui interdit les relations homosexuelles.

Les fugitifs sont aussi accusés d'actes de cruauté envers des animaux.

La police recherche activement les suspects dans une zone de l'Etat d'Haryana, à une centaine de kilomètres de New Delhi.

"Nous avons identifié trois des huit suspects et des équipes de policiers sont lancées à leur poursuite pour les arrêter le plus rapidement possible", a déclaré à l'AFP Naazneen Bhasin, porte-parole de la police.

Cette affaire a éclaté la semaine dernière quand le propriétaire de la chèvre a surpris trois hommes en train d'agresser sexuellement l'animal en pleine nuit.

Un vétérinaire a collecté des échantillons sur la dépouille de l'animal pour déterminer les causes de la mort de la chèvre.