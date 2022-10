Inde: au moins 10 morts dans une avalanche dans l'Himalaya

New Delhi, Inde | AFP | mercredi 04/10/2022 - Au moins dix personnes sont mortes dans l'Himalaya indien et dix-huit toujours portées disparues, selon un nouveau bilan mercredi publié par la police au lendemain d'une avalanche qui a emporté un groupe d'alpinistes.



Le groupe de grimpeurs était constitué de 34 apprentis d'un institut local d'alpinisme, le Nehru Institute of Mountaineering, de sept instructeurs et d'une infirmière.



La mort de quatre d'entre eux avait été confirmée mardi après l'avalanche près du sommet du mont Draupadi ka Danda-II, à une altitude de 4.880 mètres dans l'Etat d'Uttarakhand (Nord).



Les recherches avaient été interrompues en raison du mauvais temps dans la soirée de mardi avant de reprendre mercredi matin.



"Les équipes de secours ont retrouvé 10 corps", a indiqué mercredi la police de l'État d'Uttarakhand sur Twitter.



Selon la police, 14 personnes ont été secourues dont cinq sont traitées dans un hôpital de district de la ville voisine d'Uttarkashi.



Des images de la police ont montré l'arrivée de quelques-uns de ces rescapés à pied dans la ville, escortés par des officiers.



Le ministre en chef de l'Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, a confirmé sur Twitter que que l'alpiniste chevronnée Savita Kanswal, membre de l'équipe d'instructeurs, figurait parmi les morts. Plus tôt cette année, elle était parvenue au sommet de l'Everest et du mont Makulu voisin en 16 jours seulement, un record féminin.



Deux hélicoptères de l'armée de l'air ont été dépêchés pour aider aux recherches sur les lieux de l'avalanche, a déclaré à l'AFP Devendra Singh Patwal, responsable de la gestion des catastrophes.



Le porte-parole de l'agence nationale des catastrophes naturelles, Ridhim Aggarwal, a déclaré à l'AFP que les alpinistes étaient restés coincés dans une crevasse après l'avalanche.



En août, le corps d'un alpiniste avait été retrouvé deux mois après sa chute dans une crevasse tandis qu'il traversait un glacier dans l'Himachal Pradesh, autre Etat du Nord indien.



Et la semaine dernière, le corps de la célèbre alpiniste et skieuse américaine Hilaree Nelson a été retrouvé sur les flancs du Manaslu, une montagne népalaise. Sa disparition avait été signalée alors qu'elle descendait en ski le huitième plus haut pic de la planète.



Le jour de l'accident, une avalanche avait enseveli les camps 3 et 4 installés sur la montagne haute de 8.163 mètres, tuant l'alpiniste népalais Anup Rai et blessant une dizaine de personnes.



Les études manquent pour quantifier l'impact du changement climatique sur l'Himalaya, mais les alpinistes ont observé un élargissement des crevasses, de l'eau dans des zones auparavant enneigées et la multiplication des lacs glaciaires.