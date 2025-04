Incident en vol d’un avion militaire – Activation du DSOA de niveau 2

Tahiti le 15 avril 2025. Ce matin, à 8h22, un avion militaire Gardian transportant à son bord sept personnes a rencontré un incident technique. Conformément aux procédures, un dispositif spécifique d’organisation des secours aéronautiques (DSOA) de niveau 2 a été immédiatement activé au Centre Opérationnel du Haut-commissariat de la République en Polynésie française. L’appareil effectue les procédures habituelles et est attendu à l’atterrissage.



Tous les moyens sont mobilisés pour assurer la sécurité des personnes à bord et coordonner une éventuelle opération de secours (pompiers de l’aéroport et communaux, SAMU). Les services de l’État, en lien avec les Forces armées en Polynésie française et l’aéroport de Tahiti restent pleinement mobilisés et suivent l’évolution de la situation en temps réel avec l’ensemble des services concernés.

Une communication complémentaire sera diffusée par le haut-commissariat dès que de nouvelles informations seront disponibles.