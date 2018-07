Incendies: la situation s'améliore en Suède, les secours français se retirent

Stockholm, Suède | AFP | mardi 31/07/2018 - Les forces françaises parties combattre les feux en Suède ont annoncé mardi la fin de leur mission et le retour en France des deux Canadair envoyés mi-juillet par Paris, alors que la situation semble s'améliorer à travers le pays.



Les services suédois d'urgence SOS alarm ont recensé mardi matin 10 foyers actifs sous contrôle, deux fois moins que la semaine dernière.

Les pluies et les orages du week-end ont permis une amélioration de la situation dans le pays, en proie depuis mi-juillet à d'importants feux de forêt, nourris par la sécheresse, du sud jusqu'au cercle arctique. Les incendies n'ont fait aucune victime.

Sous-équipée pour ce genre d'interventions, la Suède avait sollicité l'aide de ses voisins en activant le Mécanisme européen de protection civile. L'Italie, le Portugal, la France ou encore la Norvège ont répondu à l'appel en envoyant hommes et matériels.

Après leurs homologues italiens et portugais, "les deux bombardiers d'eau français [et leurs équipages] quittent aujourd'hui la Suède", a indiqué mardi l'Agence suédoise de la sécurité civile MSB, contactée par l'AFP.

Arrivés le 19 juillet en Suède, les Canadair étaient stationnés dans le centre du pays. Ils totalisent 741 largages et 168 heures de vol, avec l'appui d'un Beechcraft chargé de missions de reconnaissance. Ils sont attendus en France en début de soirée.

Les 60 sapeurs français, qui opèraient plus au nord dans la région de Ljusdal (centre) ont cessé mardi leur mission, d'après les autorités françaises présentes sur place. Ils seront de retour en France jeudi.

"Les troupes danoises et polonaises seront les dernières [présentes] et devraient quitter la Suède les 4 et 6 août", si la situation reste stable, a expliqué Anders Thorén, porte-parole de la MSB.

D'après les autorités suédoises, "environ 20.000 hectares" de parcelles ont brûlé.

A elle seule, la région de Ljusdal recense la moitié des forêts suédoises ravagées par les incendies de l'été, dus à une sécheresse exceptionnellement longue et au mois de juillet le plus chaud en plus de deux siècles.

Lundi, une centaine de riverains évacués dans la région voisine de Kårböle ont pu rentrer chez eux, deux semaines après leur évacuation.

Le gouvernement suédois a par ailleurs annoncé une aide d'1,2 milliard de couronnes (117 millions d'euros) à destination des exploitants agricoles.

La mesure annoncée aidera les agriculteurs à acheter du fourrage pour leur bétail, afin d'éviter les abattages d'urgence, a expliqué le ministre de l'Agriculture Sven-Erik Bucht.