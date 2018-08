Incendies dans l'Hérault: un pompier volontaire et un de ses amis présentés à un juge

Montpellier, France | AFP | jeudi 01/08/2018 - 23:28 UTC-Un pompier volontaire héraultais âgé de 27 ans et un de ses amis âgé de 29 ans sont présentés à un juge jeudi matin pour avoir provoqué 11 incendies au printemps dernier, a indiqué à l'AFP le procureur de Montpellier.



Une information judiciaire a été ouverte pour "destruction, dégradation ou détérioration par incendie de bois, forêts, landes, maquis..." dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, un délit passible de 15 ans de réclusion criminelle, a précisé Christophe Barret.

Le parquet montpelliérain a requis la détention provisoire des deux hommes, qui "globalement ne nient pas", a ajouté le procureur.

Mercredi, le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault (Sdis 34) avait annoncé dans un communiqué qu'un pompier volontaire de Bouzigues était en garde à vue dans le cadre d'une enquête de la brigade de recherche de la gendarmerie de Pézenas pour une série d'incendies volontaires dans le secteur de Poussan et Loupian à partir de mars 2018.

"Il s'agit d'un homme du rang qui fait désormais l'objet d'une procédure de suspension à titre conservatoire dans l'attente des suites de l'enquête", avait indiqué dans un communiqué le Sdis héraultais. Elle "se traduira (par) une saisine du conseil de discipline avec procédure de radiation" si "les faits étaient avérés".

Le président du Sdis de l'Hérault et du conseil départemental Kléber Mesquida (PS) ainsi que le directeur du service, le contrôleur général Eric Florès, avaient dans ce même communiqué condamné "de tels agissements inacceptables et intolérables".