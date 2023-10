Incendie mortel dans l'Orne: aucune piste privilégiée selon le parquet

Alençon, France | AFP | vendredi 20/10/2023 - Les causes de l'incendie qui a tué une femme et ses trois enfants jeudi matin à Bretoncelles (Orne) ne sont pas encore connues, a indiqué vendredi la procureure de la République à Alençon Laëtitia Mirande.



"Aucune piste n'est à ce stade privilégiée, quinze auditions ont été menées hier (jeudi) et se poursuivent aujourd'hui, dont le père de famille en qualité de témoin, aucune garde à vue n'est en cours", a déclaré Mme Mirande au cours d'un point presse au tribunal d'Alençon.



Les habitants de la maison qui a pris feu vers 05H00 du matin jeudi étaient deux jumeaux de 11 ans, leur petit frère de 8 ans et leur mère née en 1982, mais leur identification grâce à leur profil génétique avec celui des victimes n'a pas encore été établi, a ajouté la magistrate.



"Le couple parental s'était séparé l'été dernier, sans tensions. Ils avaient refait leur vie chacun de leur côté et la garde des enfants ne présentait pas de difficultés", a précisé Mme Mirande.



Le premier appel au Codis a été passé "par la victime à 05H17, qui a dit +ça s'embrase+, avant d'être guidée par l'opérateur pour se calfeutrer en attendant les secours", selon la même source. Un deuxième appel a été passé par un témoin situé devant l'habitation qui n'a pas pu intervenir à cause "d'arcs électriques dans la maison".



"Les quatre corps, dont on pense qu'ils ont péri dans l'incendie, ont été retrouvés enlacés à l'étage, dans ce qui semble être une chambre", a dit la procureure.



Le père était "chez sa nouvelle compagne cette nuit-là. Il est effondré comme peut l'être quelqu'un qui a perdu sa famille et ses enfants", a-t-elle détaillé.



Le nouveau compagnon de la victime présumée n'était pas non plus dans la maison au moment des faits.



Les recherches des causes de la mort se poursuivent vendredi mais les résultats de l'autopsie ne seront pas connus "avant vendredi prochain", selon Mme Mirande, et les causes de l'incendie probablement pas avant "plusieurs semaines".



"Une équipe cynophile est sur place pour rechercher une éventuelle trace de produits accélérants", a pour sa part déclaré Thierry Dodier, chef de département à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.



Les gendarmerie de Caen, Mortagne-au-Perche, Alençon, participent à cette enquête de flagrance avec une trentaine de militaires au total.