Incendie du CHU en Guadeloupe : l’ESCRIM a accueilli ses premiers malades

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mardi 04/12/2017 - L'hôpital provisoire (ESCRIM) de Pointe-à-Pitre, qui doit permettre de poursuivre les activités du CHU partiellement détruit dans un incendie le 28 novembre, a accueilli dimanche soir ses premiers malades, a annoncé lundi l'Agence régionale de Santé (ARS) dans un communiqué.



Par ailleurs, l’état de l’agent du CHU, gravement intoxiqué et placé en coma artificiel, connaît une "amélioration", indique l’ARS. "L'équipe médicale a amorcé la phase de réveil". L’agent est hospitalisé dans une clinique privée à Baie-Mahault, dont le service des urgences a pris le relais de celui du CHU après l’incendie.

Entre dimanche soir et lundi midi, la structure temporaire ESCRIM (Elément de Sécurité Civile Rapide d'Intervention Médicale), située à côté du CHU, a pu accueillir "22 patients adultes", selon l'ARS, en partie pour des "urgences", selon les médias locaux.

"La filière urgences pédiatriques de l’ESCRIM a ouvert" lundi matin. Le service d’imagerie rouvrira ses portes "mardi, excepté la médecine nucléaire qui de son côté sera fonctionnelle mercredi", selon l'ARS.

Après deux médecins réanimateurs dimanche, quatre infirmières de réanimation ont été envoyées en renfort en Martinique, lundi, où le CHU "a accueilli des dizaines de patients critiques" suite à l’évacuation du CHU de la Guadeloupe.

"Une expertise" est "en cours" après un nouvel incendie survenu dimanche" à partir du moteur d’un monte malade, situé au 9eme étage", indique l'ARS.

Lundi matin, dans le cadre d’une journée de mobilisation intersectorielle initiée par le syndicat UGTG, plusieurs manifestants se sont regroupés devant l’entrée du CHU avec des slogans inscrits sur des T.shirts "Santé an danjé ! Au feu ! Ban nou CHU an nou" (NDLR : santé en danger ! Au feu ! Donnez nous un CHU).

L'incendie au CHU s'était déclaré mardi vers 15H00 (20H00 heure de Paris), selon les premières constatations, au niveau d'un local technique et avait nécessité l'évacuation de 1.200 personnes.