

Incendie de Hong Kong: 151 morts, les autorités disent sévir contre les affirmations en ligne non vérifiées

Hong Kong, Chine | AFP | lundi 30/11/2025 - Les autorités de Hong Kong ont dit lundi prendre les mesures "appropriées" contre ceux qui propagent en ligne des informations non vérifiées sur l'incendie qui a ravagé un complexe résidentiel la semaine passée et dont le bilan a été relevé à 151 morts.



Le sinistre qui s'est déclaré mercredi après-midi dans l' ensemble de huit tours de 31 étages de Wang Fuk Court, dans le district de Tai Po, est l'incendie d'immeuble le plus meurtrier depuis 1980 dans le monde, à l'exclusion de feux survenus dans des nightclubs, des prisons ou des centres commerciaux, d'après des recherches dans la base de données des catastrophes de l'Université de Louvain en Belgique.



"Le nombre de décès confirmés s'élève à 151 à 16H00 (locales, 8H00 GMT). Nous ne pouvons exclure la possibilité que ce chiffre augmente encore", a dit devant la presse un responsable de la police, Tsang Shuk-yin.



Le précédent bilan faisait état de 146 morts.



L'ampleur du drame a causé un choc dans le territoire et suscité des appels à ce que les responsables de la tragédie rendent des comptes.



Le chef de la sécurité du territoire, Chris Tang, interrogé sur des arrestations auxquelles les autorités auraient procédé en lien avec ces appels, a fait état devant la presse de "commentaires inexacts" publiés en ligne dans le seul but de "menacer la sécurité nationale".



"Par conséquent, nous devons prendre les mesures appropriées, y compris des mesures de police", a-t-il ajouté.



Chan Tung, directeur de la police criminelle et de la sécurité de Hong Kong, a déclaré qu'une "enquête approfondie (avait) été immédiatement ouverte pour homicide involontaire" à la suite du drame, ce qui a "conduit à l'arrestation de 13 personnes, 12 hommes et une femme".



Le complexe d'environ 2.000 logements était en cours de rénovation, mais toujours habité.



L'attention s'est concentrée sur l'emploi possible de matériaux inflammables pour la rénovation, comme les filets protégeant de la poussière et de la chute d'objets, et l'usage, commun à Hong Kong, de bambou pour les échafaudages.



"La police a collecté des échantillons de filets à 20 endroits différents du complexe de Wang Fuk Court au cours des deux derniers jours. Parmi ces échantillons, ceux prélevés à sept endroits différents, aux étages supérieurs, intermédiaires et inférieurs de quatre bâtiments, ne répondaient pas aux normes de résistance au feu", a déclaré un responsable du gouvernement de Hong Kong, Eric Chan.

le Lundi 1 Décembre 2025 à 05:59 | Lu 204 fois





