Inaugurations en cascade à Raiatea

Raiatea, le 5 mai 2022 – Nombreuses inaugurations jeudi dans les établissements scolaires de Raiatea. La ministre de l’Éducation Christelle Lehartel a étrenné le plateau sportif du collège de Faaroa, puis s’est rendue au lycée professionnel pour inaugurer de nouvelles salles de classe.



En présence de représentants de l’assemblée de la Polynésie, de la DGEE, des tāvana et de délégations hawaiiennes, la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, et la sénatrice Lana Tetuani, ont inauguré jeudi, dans la matinée le nouveau plateau sportif du collège de Faaroa. Le premier chef de cet établissement, monsieur Clavaux, nommé en 1993 se souvient : “Il n’y avait aucune structure pour que les élèves puissent faire du sport. Et à Faaroa, il pleut souvent et en Polynésie, le soleil donne aussi !” Sept chefs d’établissement se sont succédé à Faaroa et ont travaillé sur ce projet. M. Guilloux, ancien chef d’établissement de Faaroa et actuel proviseur du lycée professionnel de Uturoa, en témoigne lui aussi : “Je me souviens de la souffrance des élèves qui se blessaient, rentraient les pieds pleins de boue, des professeurs qui se plaignaient aussi…”



Un événement attendu depuis longtemps

En 2018, la première pierre a enfin été posée. Le chantier s’est terminé le mois dernier pour donner naissance à une structure de plus de 1 000 m2 ainsi qu’un local de 20 m2. Grâce à cet investissement, totalement financé par le Pays, les élèves bénéficient enfin d’un endroit pour pratiquer du sport au sec et à l’abri du soleil. Madame Bernard, actuelle principale du collège, explique que “les jeunes de Faaroa aiment les activités sportives. Plus de 60 ٪ des collégiens sont licenciés ici et nous connaissons tous l’impact du sport sur le comportement des élèves, sur leur réussite scolaire. Cette inauguration est un événement très attendu et ce, depuis longtemps. Désormais, il ne nous reste plus qu’à trouver un nom à ce magnifique plateau sportif l’an prochain à l’occasion des 30 ans de l’établissement”.



Cette inauguration a été rythmée par des moments forts comme la préparation du four tahitien, des jeux tels que le patia fa (lancer de javelots dans une noix de coco placée en hauteur), la dépose d’une pierre de chaque île du triangle polynésien autour du thème du mythe fondateur de la méduse (tumu-ra’i-fenua), ainsi que des danses et chants.

Rénovation du lycée professionnel



L’après-midi, la sénatrice, la ministre et son directeur de cabinet Thierry Delmas se sont ensuite rendus à Uturoa, au lycée professionnel où ils ont tout d'abord pu admirer le fare potee, construit par les terminales CAP menuiserie réalisé avec leur professeur Monsieur Deveycx. Ils se sont ensuite rendus dans les quatre nouvelles salles du LP, ouvertes pour la première fois en leur présence. Après la réalisation d’un parking, d’un passage piéton pour les élèves, la rénovation des ateliers de menuiserie et de métallurgie, Monsieur Guilloux, actuel proviseur du lycée, a tenu à augmenter le nombre de salles de classe afin d’éviter le va-et-vient des élèves entre les deux sites du lycée séparés par la route, ce qui pose des problèmes majeurs de sécurité pour les élèves et leur donne parfois envie de s’échapper entre chaque heure de cours. La visite du LP s’est terminée par un petit tour par les ateliers rénovés où les élèves ont pu faire découvrir leurs travaux aux officiels.







Rédigé par Marion Alexandre le Jeudi 5 Mai 2022 à 21:16 | Lu 194 fois