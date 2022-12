Inauguration du Tapuae Manu IV

Tahiti, le 21 décembre 2022 – Le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, a participé mercredi au voyage inaugural de la nouvelle navette maritime Tapuae Manu IV en se rendant à Maiao. Sur place, il a pu “témoigner le soutien constant de l’État aux côtés de la commune”.



Dans un communiqué diffusé mercredi, le haut-commissariat indique que le haut-commissaire, Éric Spitz, s'est rendu à Maiao en empruntant le Tapuae manu IV, la nouvelle navette qui va relier Moorea à Maiao. Ce bateau, construit sur le chantier naval de Taravao par la société Nautisport, a été “cofinancé par l’État à hauteur de 36 millions de Fcfp, soit 36% de l’investissement total (110 millions de Fcfp)”. Cette navette a pour “vocation de mieux répondre aux besoins de la population des deux îles grâce à une meilleure capacité de transport de personnes (30 contre 12 précédemment) et 1,5 tonne de fret”. Il s'agit en effet selon le haut-commissariat d'assurer la “continuité scolaire, les liaisons sanitaires et les évasans des habitants” ainsi que le “développement économique de l’île par le développement potentiel du tourisme journalier, ravitaillement en aliments, en eau potable, en matériaux et autres besoins”.



A Maiao, le haut-commissaire, qui était notamment accompagné du vice-président, Jean-Christophe Bouissou, a été accueilli par le maire délégué de la commune associée, Tahuhu Tama Ina dans “la plus pure tradition polynésienne”. Cette visite a permis à Éric Spitz d'“entendre les besoins de la population, à la fois proche et isolée de Tahiti”, et de témoigner “du soutien constant de l’État aux côtés de la commune de Moorea-Maiao”. Le haut-commissaire a ensuite échangé avec les habitants de Maiao, visité les infrastructures communales (mairie annexe, école, dispensaire, quai) et rendu hommage au défunt maire délégué, Henri Brothers, en se recueillant sur sa tombe. Une visite de la parcelle où sera prochainement implantée la centrale hybride était également au programme de la journée.

​770 véhicules contrôlés à Moorea Le haut-commissaire, Éric Spitz, s'est également rendu à Moorea mercredi. 25 gendarmes de la brigade motorisée, du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG), des équipes cynophiles ainsi que huit policiers municipaux de Moorea ont en effet procédé à deux contrôles à Papetoai et Tevarao. Lors de ces opérations, les forces de l'ordre ont contrôlé 770 véhicules –360 à Teavaro et 410 à Papetoai– et ont relevé 91 infractions dont deux défauts d'assurance, deux défauts de permis, deux conduites sous stupéfiants. Un individu a également été contrôlé alors qu'il avait consommé de l'ice. 83 contraventions ont été dressées. Ces contrôles interviennent dans le cadre d'une année noire sur les routes du fenua puisque 33 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la circulation depuis début 2022. Le haut-commissariat précise que “l'objectif de ces contrôles est bien sûr de sanctionner les manquements constatés mais aussi d'éveiller les consciences de ceux qui par leurs comportements peuvent mettre des vies en danger.” Le haut-commissaire appelle également à la vigilance et à la responsabilité de chacun, particulièrement à l’approche des fêtes de fin d’année.



Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 21 Décembre 2022 à 19:58 | Lu 182 fois