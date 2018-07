Inauguration des aménagements du front de mer de Papeete

PAPEETE, 26 juillet 2018 - Le président Edouard Fritch a officiellement inauguré les aménagements du front de mer de Papeete, jeudi soir.



Le ministre de l’équipement, René Temeharo, la ministre du tourisme, Nicole Bouteau, et le maire de Papeete, Michel Buillard, étaient également présents pour cet événement.



Le boulevard de la reine Pomare IV, plus souvent nommé Front de Mer, est une des voies les plus fréquentées de Papeete. Cette route borde les quais des navires de croisières, constituant la porte d’entrée de Papeete.



Afin de répondre à cette double contrainte, le ministère de l’équipement et des transports terrestres a porté une opération séquencée dans le temps. Les aménagements mis en œuvre ont fait l’objet d’une large concertation avec la commune, le Port autonome de Papeete et les services du Pays. Le projet consiste à maintenir trois voies routières, et à supprimer la contre allée pour créer de larges trottoirs et une coulée verte qui isolera les piétons et les commerces du boulevard.



Le tronçon inauguré jeudi soir est situé entre le giratoire du Pacifique et la rue Jeanne d’Arc, côté montagne. Des aménagements sont aussi prévus pour un deuxième tronçon, situé entre la rue Jeanne d’arc et le giratoire Jacques Chirac, avec une réalisation des travaux à compter du 2ème semestre 2018.



Le financement de cette opération a été réalisé en partenariat avec l’Etat, sur une inscription au dispositif du 3ème instrument financier 2016. Le montant du chantier s’est élevé à 272 millions Fcfp TTC et les travaux ont débuté en juin 2017. La surface de coulée verte est de 600 m2, avec plusieurs essences de palmiers (dont des palmiers des Marquises et de Makatea), de nombreuses espèces d’arbres, dont le Tau, le Miro et le Pandanus, et aussi 130 massifs d’Auti en guise de plantes ornementales.