Inauguration de la stèle rénovée de Bougainville à Hitia'a

PAPEETE, le 18 mai 2018 - En présence de nombreuses autorités civiles et militaires, de descendants du célèbre explorateur et d’élèves du programme « choisis ton cap », la stèle rénovée de Bougainville a été dévoilée ce jeudi 17 mai à Hitia’a.



L’inauguration de la stèle rénovée de Bougainville est un événement symbolique qui rappelle la longue histoire qui lie les Forces armées et les Polynésiens. Elle a été organisée ce jeudi à l’occasion de la traditionnelle « journée du marin » - fêtée par la Marine nationale chaque 17 mai - avec la commune d’Hitia’a O TE RA, la base navale et de nombreux partenaires. Pour l’occasion, le bâtiment multi-missions « Bougainville », de retour d’opérations, a jeté l’ancre dans la baie d’Hitia’a, alors que la pirogue traditionnelle Fa’afaite terminait une escale commencée le 13 mai.