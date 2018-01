Importation d'ice: deux des trois "mules" placées en détention provisoire

PAPEETE, le 1er février 2018 -Ce samedi, trois femmes ont été arrêtées par les douanes à l'aéroport de Tahiti Faa'a en possession de 267 grammes d'ice. A l'issue de leur présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) ce mardi, deux des trois "mules" ont été placées en détention provisoire au centre pénitentiaire de Nuutania. La troisième a été placée sous contrôle judiciaire.



Les "mules" avaient été interceptées par les douanes ce samedi soir à l'aéroport de Tahiti Faa'a. Chacune d'entre elles, deux quadragénaires et une femme âgée de 65 ans, transportait de l'ice caché "in corpore" pour une quantité totale de 267 grammes. Présentées ce mardi devant le juge d'instruction puis devant le JLD, deux d'entre elles ont été placées en détention provisoire à Nuutania. La troisième est ressortie libre du tribunal mais sous contrôle judiciaire.



Selon nos informations, la plus âgée des trois femmes a expliqué aux enquêteurs qu'elle avait effectué un voyage similaire au mois de décembre.