

Immeuble GIP : Un an ferme pour Rere Puputauki

Tahiti, le 25 novembre 2025 – Le tribunal correctionnel a condamné, mardi, Rere Puputauki à un an de prison ferme dans l'affaire d'abus de confiance et de recel de détournement de fonds publics dite affaire de “l'immeuble GIP”.





Dans cette affaire, il était reproché à Rere Puputauki – déjà condamné pour homicide involontaire, outrage, abus de confiance et travail dissimulé – d'avoir reçu de l'Office polynésien de l'habitat (OPH), une somme de 190 millions de francs alors même que le projet de construction de l'immeuble n'était pas conforme d'un point de vue réglementaire. Pas moins de 51 millions de francs issus des fonds de l'Amicale des marins II ayant par ailleurs disparu de la comptabilité de la SCI.



L'ancien homme fort du Groupement d'intervention de la Polynésie (GIP) a donc été condamné ce mardi à un an de prison ferme. Une peine qui sera toutefois aménageable. Il devra en outre s'acquitter d'une amende d'un million de francs. Son fils, qui était également poursuivi a quant à lui été condamné à trois mois de prison ferme. Enfin, Nick Toomaru, directeur de l'OPH à l'époque des faits a été relaxé.

Mardi 25 Novembre 2025




