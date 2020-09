Immersion professionnelle pour les élèves de 3e

Mangareva, le 29 septembre 2020 - Les élèves des classes de 3e du collège Saint-Raphaël ont commencé leur stage d’immersion professionnelle au sein des diverses entreprises de l’île.



Comme chaque année, les stages d’immersion professionnelle représentent une partie importante de la scolarité des élèves des classes de 3e et impliquent toutes les entreprises de Rikitea. Pour éviter que plusieurs d’entre eux soient dans la même structure, la période de stage a été séquencée en deux temps. Les élèves de la classe de 3e A ont démarré leur stage depuis le 21 septembre. La classe de 3e B est programmée pour la semaine du 28 septembre. Ce sont 17 élèves du collège Saint-Raphaël qui sont ainsi immergés dans le monde du travail.



Cet événement est considéré comme une finalité concrète d’un travail pédagogique réalisé en amont, comme l’explique Ani Peterano, le directeur du collège: "Chaque élève a abordé avec leur professeure de français un travail sur la lettre de motivation et une préparation sur un entretien d’embauche. On leur a demandé de choisir trois lieux de stage et de se préparer à d’éventuels refus. J’ai pu observer des élèves épanouis dans ce qu’ils faisaient : secrétariat, enseignement, vie scolaire… J’ai aussi rencontré des maîtres de stage très satisfaits des échanges vécus avec les stagiaires."



Cette année, le secteur de l’enseignement a été le plus sollicité ainsi que ceux du commerce et du secrétariat. À l’inverse des années précédentes, on a dénombré deux stagiaires dans les domaines du tourisme et de la mécanique mais aucun dans celui de la perliculture. Les gérants de l’entreprise du snack JOJO, qui reçoivent chaque année les élèves, trouvent que les stagiaires en général fournissent du bon travail : "Il faut bien entendu expliquer et enseigner les bases mais ils apprennent beaucoup de choses pratiques. Nous sommes satisfaits des stagiaires et c’est important pour nous de participer à la formation des futurs adultes de l’île."



Du point de vue des élèves, le stage permet de consolider leur choix d’orientation post-3e ou de changer de vœux. Heireva Fariki, une des stagiaires, a trouvé que son stage ne s’est pas très bien passé, avant elle voulait travailler dans le tourisme mais plus maintenant… Le directeur du collège, a confirmé : " il y a eu des échecs car certains des élèves n’ont pas compris l’utilité de ces immersions et ont conduit des maîtres de stage à partager leurs insatisfactions. Nous avons saisi cette opportunité pour faire un travail d’analyse de l’échec avec les élèves en question afin qu’ils rebondissent positivement."



Pour Toakovai Teakarotu, ce stage lui a apporté satisfaction : "Cela m’a permis de découvrir de nouvelles choses et de connaitre un nouveau métier. J’ai effectué mon stage dans la classe de SG et je me suis occupée des tout-petits. Avec le stage on peut voir la réalité du métier et ce n’est pas toujours facile … Je suis très contente d’avoir pu découvrir le métier d’enseignante." Il s’agit d’une semaine importante pour ces élèves qui feront leur prochaine rentrée dans les lycées de Tahiti, pour la plupart.