Immersion en pays maori avec Au Vent des îles

TAHITI, le 19 novembre 2020 - Les images sont sublimes, le texte poignant. Dans Au Cœur de la fougère, voyage sur la terre des All Blacks, qui vient de paraître chez Au Vent des îles, Ian Borthwick et Vincent Fernandel prennent pour prétexte le rugby pour raconter tout un peuple et sa Terre, la Nouvelle-Zélande.



L’histoire du livre Au Cœur de la fougère, voyage sur la terre des All Blacks est celle d’une chasse au trésor. Deux compagnons de route se rencontrent, se plaisent, " des liens d’amitié et de valeurs sont arrivés tout de suite ", se rappelle Vincent Fernandel en repensant au début de sa relation avec Ian Borthwick.



" Nos cœurs avaient passé un accord dans notre dos ." Puis ils se mettent en chemin vers un objectif commun. Ils ont sillonné l’île du sud et l’île du nord pendant un mois, ont parcouru 5 000 kilomètres par étapes.



" L’idée était d’aller à la rencontre d’anciens des All Blacks, en Nouvelle-Zélande, pour comprendre et saisir le secret de cette équipe ", raconte Ian Borthwick. Journaliste installé en France depuis 40 ans, spécialiste du rugby, Ian Borthwick est originaire de Nouvelle-Zélande. Il connaît parfaitement l’univers du ballon ovale, les équipes, les enjeux, les joueurs.



Il explique : " Les All Blacks sont l’équipe la plus performante de l’histoire du sport, de tous les sports collectifs. Aucune autre équipe n’a jamais régné sur sa discipline pendant un siècle. Pourquoi ? Comment est-ce possible ? "



La réponse à la question est personnelle. " Au lecteur de se faire son propre avis ", lance Vincent Fernandel. Toutefois, l’expérience du duo en terre maorie, ses rencontres et ses mots apportent des éléments de réponse.



La culture, socle des All Blacks



Selon Vincent Fernandel, au-delà du rugby, c’est le plaisir d’être ensemble en donnant de l’amour qui compte, le plaisir de communier. " Au contact de leur peau, tu te souviens que tu es réel. " La culture, profondément enracinée, est un socle qui porte les All Blacks.



" Deux termes me viennent à l’esprit, les racines et la résilience. Les racines sont là depuis toujours. Les Maori vivent en connexion avec une nature surpuissante, ils vivent sur leur terre en invités. Par ailleurs, 150 ans après les premières colonisations, deux racines se réconcilient autour d’une discipline, le rugby ."



" Quelles que soient les qualités des joueurs, la culture bouffe la stratégie tout cru ", ajoute Ian Borthwick. Si elle est suffisamment forte et si tout le monde y adhère, alors les portes s’ouvrent sur la victoire.



Elles ne sont pas prêtes de se refermer. La jeune génération marche, respectée et encouragée, dans les pas de ses aînées.