Ils vont passer un Noël éco-responsable

Qu’est-ce que Concretement Design ?

C’est mon entreprise, spécialisée dans l’upcycling, c’est-à-dire la revalorisation d’objets délaissés ou des déchets pour leur donner une seconde vie. Ça peut être du mobilier, de la déco, des sacs… En fonction de ce qu’on récupère auprès des entreprises partenaires. Ici, à Pirae, nous avons un atelier de production, une fabrique pour la couture, et l’atelier de Christiane qui crée ses objets de façon indépendante mais en partageant les outils et la philosophie. Le but est de rassembler les bonnes volontés, mais aussi de pouvoir recruter ! On veut développer un écosystème viable, se professionnaliser et que ça ne soit plus juste une activité du dimanche, avec les capitalistes d’un côté et les babas cool de l’autre !



Pour les fêtes, le public cherche-t-il vraiment des cadeaux écolos ?

On sent qu’il y a des communautés, comme Nana Sac Plastique, Parents Autrement, le collectif Zéro déchets Tahiti, et autres, qui forment une mouvance avec une vraie sensibilité environnementale et sociale. Ils ont organisé des trocs de jouets, des ateliers de création de décoration… On sent qu’aujourd’hui on est de plus en plus ouvert aux objets de seconde main, on ne passe plus pour un radin. Des cadeaux en matériaux recyclés s’inscrivent bien dans cette tendance et on voit qu’il y a du monde ! Je pense que notre démarche doit être expliquée pour être entendue, c’est pour ça qu’on a fait cette exposition éphémère avec huit créateurs qui sont dans une mouvance de respect de l’environnement.