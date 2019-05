Ils cambriolent l’OPT pour aller en boite de nuit

PAPEETE, le 28 mai 2019 - Deux hommes ont été présentés en comparution ce lundi pour avoir volé le coffre de l’agence OPT du centre-ville de Papeete le week-end dernier. Les prévenus s’étaient introduits dans les locaux en brisant la vitre du premier étage. L’un d’entre eux a été condamné à 6 mois avec sursis, le second, dont le casier judiciaire est très chargé, à 6 mois de prison ferme.



Samedi dernier, les deux individus, passablement éméchés, avaient eu l’idée de commettre un vol au sein du centre de tri de l’OPT afin de se procurer de l’argent pour « aller en boite » . Sur place, les prévenus, filmés par les caméras de vidéosurveillance, avaient ouvert quelques colis avant de s’emparer d’un coffre pesant plusieurs dizaines de kilos qu’ils avaient jeté par la fenêtre du premier étage. Troublée par le bruit fracassant de l’objet tombant au sol, la gérante d’une roulotte avait prévenu la DSP.



Les deux cambrioleurs avaient ensuite chargé le coffre, qui contenait des cartes bancaires non activées, dans le véhicule d’un homme qui leur avait proposé de les déposer en échange de 1000 francs. Se rendant compte que le coffre provenait certainement d’un vol, le conducteur de la voiture avait alors ralenti dans l’espoir que les policiers interviennent. Les arrestations avaient en effet eu lieu quelques minutes plus tard.



Présentés en comparution immédiate ce lundi, les deux prévenus, jugés en état de récidive légale, ont reconnu les faits qu’ils ont principalement mis sur le compte de l’alcool. Le premier, déjà condamné en février dernier, a écopé d’un an de prison dont 6 mois avec sursis. Le second a été condamné à six mois de prison avec sursis.