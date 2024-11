Illuminer sa planche de surf dissuade les requins, selon des chercheurs australiens

Sydney, Australie | AFP | mardi 11/11/2024 - Pour beaucoup, équiper sa planche de surf de lumières vives semble être une invitation ouverte aux requins, mais des recherches publiées mardi par des scientifiques australiens ont montré que cela pourrait au contraire prévenir les attaques.



Le grand requin blanc attaque souvent ses proies par en dessous, confondant parfois la silhouette d'un surfeur avec celle d'un phoque, explique la biologiste Laura Ryan, de l'université australienne Macquarie.



La chercheuse et ses collègues ont réussi à démontrer que les planches recouvertes de lumières horizontales brillantes étaient moins susceptibles d'être attaquées par les grands requins blancs.



Selon eux, les lumières déforment la silhouette de la planche à la surface de l'océan, ce qui la rend moins appétissante.



"La peur des requins blancs existe depuis longtemps et elle s'explique en partie par le fait que nous ne les comprenons pas très bien", affirme Mme Ryan.



L'étude, publiée dans la revue Current Biology, a été réalisée dans les eaux de la baie de Mossel, en Afrique du Sud, une zone très prisée par les grands requins blancs.



Les scientifiques ont utilisé des leurres en forme de phoque configurés avec différentes lumières LED, et remorquées derrière un bateau pour voir quel objet attirait le plus d'attention.



Les lumières les plus claires étaient celles qui dissuadaient le plus les requins, selon l'étude, tandis que les lumières verticales étaient moins efficaces que les horizontales.



Les résultats sont plus prometteurs que prévu, selon Laura Ryan, qui prévoit désormais de construire des prototypes pouvant être utilisés sous les kayaks ou les planches de surf.



L'Australie dispose de dispositifs avancés pour surveiller les requins, notamment des drones, des filets anti-requins et un système de marquage qui alerte les autorités lorsqu'un squale se trouve à proximité d'une plage fréquentée.



Les résultats de l'étude pourrait permettre d'utiliser des méthodes moins invasives.



Mais des recherches plus approfondies permettraient de savoir si d'autre types de requins comme le requin bouledogue et le requin tigre - qui se comportent différemment - réagissent de la même manière aux lumières, indiquent les auteurs de l'étude.



Depuis 1791, plus de 1.200 attaques de requins ont eu lieu en Australie, dont 255 ont entraîné la mort, selon une base de données de la Taronga Conservation Society qui recense tous les incidents connus depuis la fin du XVIIIème siècle. Le grand requin blanc est responsable de 94 de ces décès.