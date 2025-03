Ille-et-Vilaine: une mère mise en examen pour l'assassinat de son fils

Rennes, France | AFP | dimanche 23/03/2025 - La mère d'un enfant de six ans retrouvé mort à Saint-Sulpice-des-Landes (Ille-et-Vilaine) a été mise en examen pour "assassinat", geste qu'elle a expliqué car "elle ne supportait plus les importants troubles du comportement" de son fils, a annoncé dimanche le procureur de Rennes.



Elle a été placée en détention provisoire, précise Frédéric Teillet dans un communiqué.



Jeudi, les gendarmes étaient avisés "du décès d'un enfant de six ans dans des conditions suspectes", a rappelé le procureur.



Sur place, les gendarmes ont compris que "la mère de l’enfant, âgée d’une quarantaine d’années, a donné une importante quantité de médicament" à son fils, qu'elle s'est ensuite "auto-mutilée au niveau des avant-bras". Ils ont trouvé "un courrier à destination du père de l’enfant expliquant qu’elle ne supportait plus les importants troubles du comportement de leur fils", a détaillé le procureur.



La garde à vue des deux parents a montré que le père n'avait participé "aux faits d’une quelconque façon" et la garde à vue de ce dernier a été levée vendredi.



La mère a confirmé avoir écrit à son conjoint un courrier expliquant "qu’elle n’en pouvait plus", "que leur fille, (âgée de 4 ans) souffrait trop et qu’elle allait +partir avec lui+ pour que sa soeur puisse avoir un peu +la tranquillité et la paix+", selon le communiqué du procureur.



Le jeudi, elle a donné une surdose de médicaments à son fils, l'a étouffé avec un coussin puis a tenté de mettre fin à ses jours avec un couteau, a décrit le procureur. Son conjoint l'a alors découverte et a appelé les secours.



L'enfant "présentait un trouble du développement complexe qui nécessitait un accompagnement pluridisciplinaire important", a confirmé le Centre départemental d'action sociale (CDAS) qui suivait la situation.