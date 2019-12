"Il y a taper et baffer, c'est différent", pas pour le juge

La deuxième affaire était tout aussi triste. Le prévenu est un ancien voleur au casier très chargé. 22 condamnations à son actif, pour vols jusqu'à 2013 puis uniquement pour violences depuis, généralement sous l'emprise de l'alcool et du paka.



L’homme était en couple depuis dix ans. Il n'a pas de travail stable et depuis qu'il est sorti de prison pour la dernière fois en 2017, sa conjointe l'a quitté, mais il n'arrive pas à accepter cette décision. Il est d'ailleurs poursuivi dans une autre affaire pour l'avoir frappée avec un balai ni'au. Au point que la juge des affaires familiales a prononcé la protection judiciaire de la victime : son ex n'a plus le droit de la contacter ou de se rendre à son domicile. Une interdiction qu'il enfreint très régulièrement, surtout quand il a bu.



Il était jugé pour trois de ces infractions commises ces derniers mois. Lors de la dernière, il s'est même endormi, ivre, sur le ciment de la maison de son ex. Les gendarmes l'ont donc cueilli en flagrant délit. Il était aussi jugé pour une altercation avec la sœur de la victime commise le 15 décembre. Il l'a agressée en lui jetant une bouteille de bière vide à la tête et des pots de plante.



Son avocate a tenté de demander la relaxe, arguant qu'il n'avait pas été bien informé de l'ordonnance de protection. Mais la victime était équipée du téléphone grave danger, qu'elle a dû utiliser de nombreuses fois pour arriver à faire fuir son ex. Il a aussi été rappelé à l'ordre par les gendarmes en septembre dernier. Sa seule justification auprès du juge –"Je l'aime"– n’a pas fait mouche. Sa victme, présente à l’audience, lui a répondu: "il croit que je l'aime encore parce que je descends le voir, mais c'est juste pour lui dire d'arrêter de venir chez moi. Je ne l'aime plus, il faut qu'il arrête de harceler ma famille."



Le prévenu a été condamné à 18 mois de prison dont 6 avec sursis, deux ans de mise à l'épreuve et obligation de soins pour gérer ses accès de violence et ses addictions. Un séjour à l'ombre qui l'aidera sans doute à se remettre de son chagrin d'amour...