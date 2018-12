Il vole 40 kilos de viande et nourrit les habitants des squats de Papeete

À la barre, ce père de deux enfants a semblé très calme. Il aimerait rejoindre Fakarava pour vivre sur des terres appartenant à sa famille mais n'en a "pas les moyens".



Cette affaire est le "signe que nous ne sommes pas dans une société en bonne santé" , a affirmé le procureur de la République. Avant de requérir un an de prison avec sursis et 240 heures de TIG, le représentant du ministère public a rappelé que le vol n'est pas un "moyen de subsistance admissible" , même si le prévenu a volé pour "se nourrir et nourrir ses compagnons de précarité".



Pour la défense du prévenu, Me Bezzouh-Mauconduit a rebondi sur les propos du représentant du ministère public : "Ce dossier pourrait faire sourire, mais il démontre que la société polynésienne va mal. Il y a de plus en plus de SDF, dont certains sont jeunes et atteints de pathologies mentales.Si l'on ne peut accepter ces vols, l'on ne peut pas accepter que des familles entières vivent dans des bidonvilles. La justice a un devoir, il ne suffit pas de réprimer..."



Après en avoir délibéré, les magistrats ont suivi les réquisitions du procureur de la République. L'homme a été condamné à un an de prison avec sursis et 240 heures de TIG. Il a désormais l'obligation de trouver un travail et un domicile fixe.