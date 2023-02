Il s'évade pendant sa garde à vue

Tahiti, le 14 février 2023 – Un homme de 20 ans a été jugé lundi pour des vols mais aussi pour une évasion commise alors qu'il se trouvait en garde à vue à la gendarmerie de Faa'a le 10 février. L'individu a été condamné à 18 mois de prison dont neuf avec sursis.



Surprenante évasion à la brigade de gendarmerie de Faa'a le 10 février dernier. Alors qu'il se trouvait en garde à vue pour des vols de scooters, un homme de 20 ans a obtenu le droit de fumer une cigarette et a faussé compagnie aux enquêteurs qui l'accompagnaient en prenant la fuite après avoir bousculé l'un d'entre eux. L'individu, sans emploi, a finalement été interpellé le 12 février non loin du domicile de ses parents qui se trouve juste à côté de la gendarmerie.



Lors de son procès lundi, la présidente du tribunal a fait remarquer au prévenu qu'il n'était pas très “malin” de s'être évadé pour se rendre juste à côté de la gendarmerie alors qu'il était déjà mis en cause pour des vols de scooters. En pleurs, le jeune homme lui a expliqué qu'il avait juste souhaité passer le week-end chez lui car il était “sûr” qu'il irait en prison pour les vols qui lui sont reprochés. Une certitude confirmée par le procureur de la République qui a requis 18 mois de prison dont six avec sursis ainsi que le maintien en détention à l'encontre du jeune homme.



Me Viviane Genot, avocate du prévenu, a ensuite affirmé que le problème de son client n'était autre que sa grande “immaturité” et qu'une peine de prison ferme ne l'aiderait en rien à trouver du travail. Le jeune homme, déjà connu de la justice, a finalement été condamné à 18 mois de prison dont neuf avec sursis assortis d'un mandat de dépôt.