Il s'évade de Nuutania pour la seconde fois

PAPEETE, le 11 janvier 2018 - Un homme de 24 ans, dont le casier comporte 18 condamnations, était jugé ce jeudi en comparution immédiate. Détenu à Nuutania et alors qu'il travaillait à l'extérieur, l'homme avait pris la fuite avec un vélo. Apres plusieurs jours de beuverie, il s'était rendu de lui-même à la prison.



C'est peu avant les fêtes de Noël que le prévenu, qui travaillait quelques heures par jour hors de Nuutania, avait décidé d'aller "faire un tour" en ville sur le vélo que lui avait prêté l'administration pénitentiaire. Condamné pour une première évasion en février dernier, l'homme avait alors rencontré des amis avec lesquels il avait bu et consommé de l'ice et du paka. Il n'avait pas "eu envie de rentrer" et avait donc passé quelques jours en cavale avant que sa famille n'arrive à le convaincre de se rendre.



Lors de sa comparution ce jeudi, le prévenu a indiqué qu'il avait fait cela car il vivait très mal sa récente rupture sentimentale et que le fait d'être dehors lui permettait d'apercevoir son ex-compagne.



Bien que condamné pour un fait similaire il y a peu de temps, l'homme avait visiblement bénéficié de la clémence du juge d'application des peines (JAP) qui l'avait autorisé à sortir de la prison pour travailler. Ce que le président du tribunal n'a pas manqué de soulever: "le JAP vous a fait confiance et vous mettez tout cela en échec pour quelques jours à noël entre alcool, paka et copains."



Après en avoir délibéré, les magistrats ont suivi les réquisitions du procureur qui avait demandé une peine de dix mois ferme pour l'évasion et deux mois ferme pour le vélo que l'on n'avait pu retrouver.