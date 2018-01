Il remercie les gendarmes qui lui ont sauvé la vie

PAPEETE, le 31 janvier 2018. Tumureva Teinauri et son épouse Dalina ont rencontré mardi les militaires de l’Antenne du Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (AGIGN). Le couple est venu remercier les militaires qui sont intervenus lors d’un accident de la route et qui, grâce à leur réactivité et leur sens élevé du devoir, avaient sauvé Tumureva Teinauri d’une mort certaine.