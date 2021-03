« Il n’y a pas de navires étrangers dans notre ZEE »

Un bateau peut-il désactiver son émetteur et brouiller les pistes concernant sa position ?

“Si vous débrancher un émetteur à bord d’un bateau, il n’émet plus. Mais vous conviendrez que c’est extrêmement signant. Si un bateau est repéré depuis des jours près de notre zone et qu’il cesse d’émettre, alors on peut avoir de sérieux doutes. Et puis c’est illégal. Les commissions de surveillance des zones de pêche dont la Polynésie française fait partie vont interdire à l’armateur de pêcher dans les zones considérées. C’est lourd de conséquences.”



Un navire étranger qui pêche à la limite de la ZEE se fait-il contrôler pour vérifier l’emplacement de ses lignes ?

“Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que ces bateaux appartiennent à des compagnies de pêche qui brassent des milliards de Fcfp. Elles n’ont pas intérêt à être pointées du doigt et à être chassées par les commissions de surveillance des pêches. Le risque peut venir des pirates, des personnes sans pavillon. Pour l’instant, on n’en a pas. Si on en avait on les attraperait comme on les a attrapés ailleurs car la contrainte la plus forte pour eux, c’est que l’on confisque leur embarcation qui coûte beaucoup d’agent.”



Les étrangers sont-ils au courant que la ZEE est très surveillée ?

“Je viens parfois les voir quand ils sont à quai. Ils me disent qu’ils voient beaucoup nos avions et nos bateaux. Je leur réponds “la confiance n’exclut pas le contrôle”. On est chez nous. On va les survoler, vérifier leur identité et leur activité.”