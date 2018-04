Il menace son colocataire avec une arme fabriquée en Polynésie (MàJ)

PAPEETE, le 10 avril 2018 - Un homme de 38 ans a été interpellé ce lundi à Punaauia alors qu'il avait menacé son colocataire avec une arme artisanale chargée de calibre 12. Il a indiqué qu'il s'était procuré l'arme et ne l'avait pas fabriquée. Il a été présenté devant le procureur de la République puis devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Selon ses déclarations, l'homme en aurait eu marre de voir des dealers de paka à son domicile. Il a été placé sous contrôle judiciaire et sera jugé le 12 juin prochain devant le tribunal correctionnel.