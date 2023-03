Il frappe sa conjointe devant leur fille de 3 ans

Tahiti, le 6 mars 2023 - Un récidiviste a été condamné lundi en comparution immédiate à 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour avoir frappé sa conjointe après un désaccord sur le choix d’une série télévisée.



Les faits se sont produits le 4 mars dernier à Taiarapu-Est. Un homme d’une trentaine d'années a frappé sa conjointe à plusieurs reprises, lui entrainant une incapacité de travailler de 5 jours. Le prévenu avait fini par se saisir d’une guitare pour l’utiliser contre sa concubine. La scène s’est déroulée sous le regard de leur petite fille de 3 ans. L’origine de la discorde semble liée à un désaccord du couple au sujet du choix d’une série télévisée. Lors des faits le couple était alcoolisé. L’époux a été testé à 0,60 gramme par litre d’air expiré, tandis que sa compagne affichait 0,77 gr/l. Multirécidiviste, l’homme avait déjà comparu devant le tribunal Papeete en mai 2022 pour des faits de violence conjugale. Il a depuis écopé d’un bracelet électronique et purge un sursis probatoire avec interdiction d’approcher sa conjointe. Interdiction qu’il n’a visiblement pas observée, puisque le couple habite depuis maintenant 6 mois au domicile de la tante de la femme. “Ils étaient à la rue. Je les ai recueillis. Je ne comprends pas pourquoi ils sont encore ensemble. Il ne lui adresse la parole que pour l’insulter. Ils se disputent tous les jours. Sa compagne ne fait plus rien. Elle est trop alcoolique. Elle ne remplit pas son rôle de femme au foyer”, a témoigné la tante lors de l’enquête.

Au-delà des réquisitions Lors de ses réquisitions, la représentante du ministère public a demandé le retrait de l’exercice de l’autorité parentale du père et sa condamnation à 8 mois ferme avec mandat de dépôt. Pour la défense du prévenu, s’il n’a pas plaidé pour amenuiser le quantum de la peine d’emprisonnement, Me Bruno Loyant a tenté de convaincre le tribunal de ne pas le priver de son autorité parentale : “Pour la peine de prison, je l’ai prévenu : il ne pourra pas y échapper. Maintenant, lui retirer l’exercice de l’autorité parentale, c’est une mesure un peu trop extrême. Si je reprends les dires de la tante de la victime, c’est lui qui change les couches de son enfant et qui fait à manger dans la famille. Cela fait 3 ans qu’il n’est plus SDF et qu’il travaille pour une entreprise de BTP. Sa seule solution de logement, c’était de dormir chez cette tante. Il faut trouver une balance”, a plaidé l’avocat. Après en avoir délibéré, le tribunal a finalement décidé de prononcer une peine de 10 mois de prison ferme assorti d’un mandat de dépôt à l’encontre du mari violent et de lui retirer l’exercice de l’autorité parentale.

