Il entre dans une boutique en faisant un trou dans le mur

Si les faits jugés jeudi n’étaient pas gravissimes, le procureur de la République a cependant évoqué, lors de ses réquisitions, la « personnalité » du prévenu et ses « deux pages de casier judiciaire ». Avant de requérir une « peine mixte de l’ordre de dix mois assortie d’un mandat de dépôt », le représentant du ministère public a rappelé que le voleur était « ancré dans la délinquance » et qu’il avait déjà été condamné à de très nombreuses reprises.



Pour la défense du quadragénaire, Me Mourad Mikou a tenu à relativiser les faits en expliquant que les dommages engendrés par les faits étaient peu importants et que l’affaire était « loin d’avoir défrayé la chronique ». Il a surtout insisté sur la situation professionnelle de son client qui, « sans ce coronavirus qui a brisé la vie de millions de gens », aurait encore eu un emploi au moment des faits et ne les aurait donc jamais commis.



Après en avoir délibéré, le tribunal a donné sa chance au prévenu. Il a écopé d’une peine de trois mois de sursis probatoire pendant 18 mois. Il devra travailler et réparer le dommage causé à la victime, c’est-à-dire payer la somme de 24 000 Fcfp.