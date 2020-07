Il boit, elles trinquent

Tahiti, le 21 juin 2020 - Un homme d'une trentaine d'années est passé ce lundi après-midi en comparution immédiate pour avoir frappé très violemment, devant leur fille de six ans, sa compagne puis sa mère après une soirée beaucoup trop arrosée dans la nuit du 17 au 18 juillet. L'individu, récidiviste, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois, dont six mois avec sursis. La peine peut être aménageable.





Les mains croisées, le regard penaud, tee-shirt et short foncés, la journée est bien sombre pour l'homme qui se tient debout devant le tribunal. Convoqué en comparution immédiate ce lundi après-midi, l'individu d'une trentaine d'années est accusé d'avoir frappé très fort sa concubine puis ensuite sur sa mère dans la nuit de vendredi à samedi. Au départ, la soirée s'annonçait pourtant plutôt bien pour le jeune couple, parent d'une petite fille de six ans. Au programme une petite virée en amoureux avec sa compagne, dans un bar pour se détendre après une semaine de travail. L’homme fait vivre une bonne partie de sa famille, il a monté sa patente en électricité, a embauché son frère, et fait parfois bosser ses cousins. Mais l’ambiance de la soirée est passée de détendue à électrique. Et comme trop souvent dans ces affaires, la cause est futile et l'alcool fait le reste. L'homme a pas mal bu, beaucoup trop sans doute. “Je ne me plus souviens de rien”, reconnaît-il d'ailleurs devant le tribunal, à propos de cette soirée sordide et violente. L'alcool aidant, l'électricien devient trop bavard, il a même envie de parler avec le patron du lieu, mais sa femme, elle, a envie de rentrer à la maison.