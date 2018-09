Ice : le «plan kamikaze » d’un trio d’importateurs

L’instigateur prend finalement contact avec un « gangster mexicain » du nom de Ramon Reyes. Durant trois jours, ce dernier apporte l’ice dans la chambre d’hôtel au fur et à mesure. La mule indique qu’elle ne sort pas de l’hôtel et passe ses journées au bord de la piscine « à boire. » Les trois prévenus n’ont pas beaucoup de nourriture et portent les mêmes vêtements depuis leur arrivée. Constatant cela, le fournisseur presse l’instigateur de nourrir et d’habiller le frère et la sœur. Il offre même un taco à cette dernière. « Ramon n’est pas un philanthrope ! » précise le président du tribunal mais il se doute bien que l’allure des trois prévenus fera mouche à l’aéroport.



Des ballons de baudruche et du scotch sont achetés pour conditionner la drogue mais cela ne marche pas. Les trois prévenus se rabattent alors sur des sacs en plastique. La mule explique qu’elle rencontre tant de difficultés pour s’insérer l’ice in corpore qu’elle utilise du mono'i.



A l’aéroport de Los Angeles, les services de l’immigration interrogent les trois prévenus qui arrivent à garder leur sang-froid en indiquant que le but de leur voyage est de faire du « shopping. » Ils sont finalement interpellés à leur arrivée à Tahiti.



A la barre ce jeudi, la mule affirme que son frère et l’instigateur lui ont chacun proposé de s’associer avec elle et de garder une partie pour eux. Cette mère d’un enfant est, tel que le fait remarquer le président du tribunal à l’instigateur, « celle qui a pris le plus de risques. » « Monsieur, si la drogue s’était répandue dans son corps, que serait-il arrivé ? » poursuit le magistrat. « Elle aurait crevé » répond froidement le financier de l’opération.



Des peines de 18 mois à 5 ans de prison ferme ont été requises à l’encontre des trois prévenus.