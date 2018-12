Ice : un trafic mis au jour suite à la rixe du Royal Palms

PAPEETE, le 5 décembre 2018 - Six individus ont été présentés ce mercredi devant le juge d’instruction dans le cadre d’un trafic d’ice mis au jour suite à une rixe qui avait opposé deux bandes rivales armées en février dernier au sein de la résidence Royal Palms à Punaauia. L’un de ces six individus a notamment été mis en examen pour « violences volontaires » et séquestration.



En août 2017, trois individus participent à une compétition de pirogues en Californie. Deux d’entre eux regagnent la Polynésie par voie aérienne. Le lendemain, le troisième est interpellé aux Etats-unis alors qu’il s’apprête à regagner le fenua. L’homme est en possession de 460 grammes d’ice. Il est actuellement détenu en Californie.



Six mois plus tard, en février 2018, la résidence du Royal Palms à Punaauia est le théâtre de règlements de comptes sur fond de trafic de stupéfiants. Deux bandes, impliquant des hommes armés et cagoulés, s’affrontent. Un coup de feu est tiré, les gendarmes interviennent et interpellent plusieurs individus. Les enquêteurs mettent la main sur un Colt 46 et de nombreuses armes à plomb.